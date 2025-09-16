Katz'tan Gazze'yi yok etme tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz 'Gazze'yi işgal edeceğiz' dedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yeniden başlatılan kara saldırıları kapsamında Gazze kentini yok etmekle tehdit etti. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Katz'ın Gazze'deki kara saldırılarına katılan tümenlerden birinin İsrail'in güneyindeki merkezini ziyaret ettiğini belirtti.

Katz, Gazze kentinin 'Hamas yönetiminin sembolü olduğunu' savunarak, kenti işgal etmek istediklerini dile getirdi. Bakan, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını talep etti; bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde kentin yok edileceğini ifade etti.

İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak ve Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

Yetkililerin planı, Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmelerini sağlamak; ancak bunun gerçekleştirilmesi halinde kuzeye dönmelerinin zor olacağı belirtiliyor. İsrail yönetiminin yayımladığı sözde ve zorla yerinden etmeyi içeren 'tahliye bildirileri' ise, Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra kuzeye dönebileceklerine ilişkin herhangi bir güvence içermiyor.