Kavak'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza Detayları

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, Kemal Kabataş Caddesi üzerinde seyir halindeki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı.

Kazada, iddialara göre B.A. idaresindeki motosiklet ile M.G. yönetimindeki 55 AY 367 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, tedavi için Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

