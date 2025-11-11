Kavaklıdere'de Millî Ağaçlandırma Günü: 11.11'de 11 Çift 'Ailem Bir Fidan' Dedi

Kavaklıdere'de Millî Ağaçlandırma Günü'nde 11 çift, saat 11.11'de 11 çınar fidanı dikerek Aile Hatıra Ormanı'na adlarını verdi.

Kavaklıdere'de Millî Ağaçlandırma Günü'nde 11 çiftten anlamlı adım

Türkiye genelinde kutlanan Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen etkinlik, Yeşil Vatan Seferberliği ile 2025 Aile Yılı vurgusunu bir araya getirdi. Etkinlikte saat 11.11'de 11 çift, eş zamanlı olarak 11 çınar fidanı dikerek "Ailem bir fidan" mesajı verdi.

Aile Hatıra Ormanı'nda köklenen umut

Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikimiyle oluşturulan Aile Hatıra Ormanı'nda her fidan bir aileyi temsil etti. Bugün evliliğe ilk adımı atacak olan Neslihan Barbarosoğlu ve orman işçisi Emre Yörük çifti de fidanlarını toprakla buluşturarak etkinliğe katıldı. Dikilen fidanlara çiftlerin isimleri verilerek kalıcı bir hatıra oluşturuldu.

Kaymakam Argama'dan doğa ve aile vurgusu

Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, etkinlikte yaptığı konuşmada günün hem doğa hem de aile açısından anlam taşıdığını belirtti. Argama, "Bugün Yeşil Vatan seferberliğimizin yanı sıra 2025 Aile Yılı’na da vurgu yapıyoruz. Kaymakamlığımızın 'Aile Saati, Aile Saadeti; Sessiz Ekranlar, Güçlü Bağlar' projesini bir yıldır ilçe belediyesi ve tüm kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bu projeyle dijital bağımlılığı azaltarak aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Neslihan kardeşimiz geçen yıl hayırlı olsuna geldiğinde evlilik tavsiyesinde bulunmuştuk, bugün o tavsiyeye uyan bir çiftimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz" dedi.

Sadelik ve gelecek mesajı

Kaymakam Argama sade evliliklere teşvik amacıyla çiftlere çiçek taçı takdim etti ve şunları söyledi: "Bugün başta Neslihan ve Emre kardeşimiz olmak üzere 11 çiftimiz, çınar fidanı dikerek 'Ailemiz geleceğimiz, ailemiz çınarımız' vurgusu yapıyor. Neslihan kardeşime; sadeliği, zarafeti ve güzelliği temsil eden bir çiçek taçı takdim ediyorum. Düğünlerinin sade, mutluluklarının ziyade olmasını temenni ediyorum. Tüm ailelerimize buradan çağrıda bulunuyorum: 'Evlilikleri kolaylaştırın, zorlaştırmayın'".

Argama etkinlikte ayrıca, "Gölgesinde asla oturamayacağını bildiği hâlde ağaç diken insan, hayatın anlamını çözmeye başlamıştır. Bugün hem doğayı yeşertiyor, hem de aile bağlarımızı güçlendiriyoruz" sözleriyle etkinliğin ruhunu özetledi.

Etkinlik, Ailemiz Fidanımız mesajıyla alana adını veren Aile Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasıyla sona erdi; orman, gelecek kuşaklara bırakılacak yeşil bir miras olarak kayıtlara geçti.

