Kavala’nın yeniden yargılanma talebine ret kararı: Oy birliği ile reddedildi

Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, yargılamanın yenilenmesi için talepte bulunmuştu ve başvuruyu değerlendirecek olan heyet, dün değişmişti. Osman Kavala’nın yeniden yargılanması için yapılan 3. başvuru da heyet tarafından oybirliği ile reddedildi.

Gezi Parkı davası nedeniyle 6 yılı aşkın zamandır tutuklu olan Osman Kavala için yeniden yargılama talebi, yeni heyet tarafından reddedildi. Talep, daha önceki heyet tarafından da reddedilmişti.

Osman Kavala’nın karara itiraz hakkı bulunuyor.