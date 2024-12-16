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Kavelaşvili'den AB Üyeliği İçin Destek: 'Karşılıklı Saygı Talep Ediyoruz'

Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kavelaşvili, AB üyeliği sürecine ilişkin hedeflerini ve taleplerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:18
Kavelaşvili'den AB Üyeliği İçin Destek: 'Karşılıklı Saygı Talep Ediyoruz'

Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'den AB'ye Destek Açıklaması

Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı olarak seçilen Mikheil Kavelaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu konusunda kararlı adımlar atacaklarının sinyallerini verdi. Kavelaşvili, AB ile olan ilişkilerin Gürcistan'ın menfaatine olduğunu vurgulayarak, 'AB'den karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım talep ediyoruz' dedi.

Protestolar ve AB ile İlişkiler

Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze tarafından AB üyelik müzakerelerinin 4 yıl süreyle askıya alınması kararı sonrası 28 Kasım'dan bu yana devam eden gösterilere de dikkat çekti. Kobakhidze’nin kararını savunan Kavelaşvili, Tiflis hükümetinin AB ile entegrasyon çabalarını durdurmadığını, yalnızca AB'den saygı beklediklerini ifade etti.

Kavelaşvili, AB'nin bazı kararlarına karşı çifte standart uyguladığını belirterek, 'Avrupa Birliği ile açıkça tanımlanmış bir süreç planladık. Bunu kamuoyuna sürekli olarak iletiyoruz' şeklinde konuştu.

Millî Değerler ve AB Üyeliği

Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın AB üyesi olma arzusunu net bir şekilde dile getirdi. Ancak, bu sürecin millî değerlerini koruyarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı: 'Bizim de sizin zararınıza olmayan ulusal çıkarlarımız var. Bu doğal bir duygu ve vazgeçmeyeceğiz.' dedi.

Seçim Süreci ve Tepkiler

Gürcistan parlamentosunda kurulan 300 üyeli Seçim Kurulu tarafından seçilen Kavelaşvili'nin adaylığı, iktidardaki 'Gürcü Hayali' partisi tarafından desteklendi. Seçim süreci, ülke tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanının bu yöntemle belirlenmesi ile dikkat çekti.

Daha önceki Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medyada tek partili yönetim kurma suçlamasıyla gündeme geldi. seçimlerin meşruluğunu sorgulayan Zurabişvili, 'Hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım' şeklinde demeç verdi. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Seçim sürecinin tartışmalı olması ve parlamento önünde protesto eylemlerinin düzenlenmesi, Gürcistan'da siyasi atmosferin giderek gerildiğini gösteriyor.

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