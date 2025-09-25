Kavelaşvili: Gürcistan Orta Koridor'u Güçlendirmede Kritik Rol Üstleniyor

Kavelaşvili BM 80. Genel Kurulu'nda Gürcistan'ın Orta Koridor'a katkılarını, bölgesel barış çabalarını ve yüzde 20'lik işgal sorununu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:36
BM 80. Genel Kurulu'nda net mesajlar

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Orta Koridor'un geliştirilmesine ve bu güzergahın güvenilir bir bağlantı haline gelmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kavelaşvili, dünyada artan güvenlik sorunlarına rağmen Tiflis hükümeti olarak ülkede barışı korumayı başardıklarını vurgulayarak, "Gürcistan hükümetinin temel felsefesi, halkımız için her ne pahasına olursa olsun barışı korumak ve savaşı önlemektir." dedi.

Ukrayna'ya destek ve bölgesel barış vurgusu

Kavelaşvili, 2008'de Rusya ile yaşanan savaşı anımsatarak, 2022'den beri süren Ukrayna savaşı karşısında Ukrayna halkına olan desteğin süreceğini söyledi: "Ukrayna halkının bugün yaşadığı acıyı birçok kişiden daha iyi anlıyoruz. Gürcistan, daha önce olduğu gibi bugün de Ukrayna halkına güçlü ve sarsılmaz desteğini ifade ediyor."

Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bölgesel güven ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde atılan adımları desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Stratejik konum ve Orta Koridor taahhüdü

Kavelaşvili, Gürcistan'ın coğrafi konumunu "Avrupa ile Asya, Batı ile Doğu arasında en kısa bağlantı yolu ve doğal bir köprü" şeklinde tanımladı ve ülkesinin farklı noktalar arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek için aktif çaba sarf ettiğini söyledi.

"Gürcistan, Orta Koridor'un stratejik güzergahının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor ve koridoru Doğu ile Batı arasında en güvenli, en güvenilir ve en istikrarlı bağlantı güzergahı haline getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor."

Kavelaşvili ayrıca ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin gibi güçlü ekonomilerle ilişkileri derinleştirmek istediklerini, her türlü diyaloğa ve işbirliğine açık olduklarını ancak aynı zamanda saygı, adil ve onurlu bir yaklaşım talep ettiklerini söyledi.

Toprak bütünlüğü ve diyalog çağrısı

Konuşmasında ülkesinin toprak bütünlüğü sorununa da değinen Kavelaşvili, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu, Abhazya ile Güney Osetya'nın işgal altında bulunmasına rağmen ülkenin kalkınmasının sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki halklara birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, "Yapay olarak yaratılan engelleri ortak çabalarla aşmak, yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek ve özellikle cömert bir millet olarak geçmişin acılarını geçmişte bırakmak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kavelaşvili konuşmasını, küresel ve bölgesel öneme sahip konularda ulusal çıkarları da gözeterek "istisnasız tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını" vurgulayarak sonlandırdı.

