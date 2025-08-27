Kavuncu: Memur Zammı Hayal Kırıklığı — Enflasyon ve Genç İşsizlik Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'dan sert tepki: Memur zammı "hayal kırıklığı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ve kamu çalışanlarına yönelik zam kararına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Zam oranı beklentiyi karşılamadı

Kavuncu, memur ve memur emeklisi aylıklarındaki artış oranı hakkında, "Yetkili sendika 2 yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, pakette refah payı ve geçmişteki kayıpları telafi edecek düzenlemenin bulunmadığını, daha önce memur emeklisine taahhüt edilen seyyanen zammın da yerine getirilmediğini vurguladı. Ayrıca, kira yardımı ve sözleşmeli personele vaat edilen kadro düzenlemelerinin pakette yer almadığını belirtti.

KKM ve ekonomiye maliyeti

Kavuncu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının kaldırıldığına işaret ederek, bu uygulamanın ekonomiye maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu savundu.

Enflasyon ve icra-iflas verileri

Enflasyon verilerine değinen Kavuncu, icra-iflas dosyalarının 24 milyona ulaştığını söyledi. Kavuncu, temel gıda fiyatlarındaki artışı şu şekilde aktardı: "Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar temel gıdada fiyatlar yüzde 1313 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya doldurduğunuz bir sepeti bugün ancak bin 413 liraya dolduruyorsunuz."

Kavuncu, enflasyon oranının doğru ölçülmediğini, bu nedenle aylıklara yapılan zamların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Genç işsizlik ve eğitim dışı gençler

Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki 18 milyon gençten yaklaşık 5 milyonunun ne çalıştığını ne de eğitim kurumuna kayıtlı olduğunu belirten Kavuncu, "Bunları ev genci olarak da nitelendirebilirsiniz. 15-29 yaş aralığında bu oran yüzde 31'dir. AB'de ise bu rakam yüzde 17 civarındadır." dedi.

Ortaylı önerisine yönelik eleştirilere tepki

Kavuncu, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Uygur ve Kırgız çiftçilerin Fırat ve Dicle havzasındaki boş köylere yerleştirilmesine ilişkin önerisini aktardı ve bu tür önerilere yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kavuncu, "Siz belli bir zümrenin gelmesine ses çıkarmayıp, belli bir grubun gelmesi söz konusu olduğunda, bunu ifade edenleri ırkçılıkla ve bölücülükle suçluyorsanız bu koca bir aldatmacadır, büyük bir yalandır. Asıl ırkçılık ve bölücülük sizin yaptığınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu'nun açıklamaları, kamu maaşları, enflasyon ölçümü ve genç istihdamına dair iktidar politikalarına yönelik kapsamlı bir eleştiri niteliği taşıdı.

