Kaya: AK Parti Kongreleri Kardeşlik İkliminde Geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Erzurum'da Kongreye Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Erzurum'daki partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Nenehatun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Aziziye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde büyük bir coşku ve heyecan ortamı yaşandığını vurguladı.

Kongrelerde Kardeşlik İklimi

Kaya, yaptığı konuşmada, “AK Parti teşkilatlarımızın kongreleri büyük bir coşkuyla, heyecanla ve kardeşlik ikliminde geçiyor. Diğer partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor. Biz en güzel şekilde, kardeşlik iklimi içerisinde bir bayrak değişimi yaşıyoruz” dedi.

Kongrelerde yaşanan bayram havasına dikkat çeken Kaya, “Bu salonu dolduran kadınlarımız, gençlerimiz, hepsi bu şuurla yola devam ediyor” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Başarıları

Kaya, AK Parti'nin kuruluşunun milletin katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti. “AK Parti kimsesizlerin kimsesi olarak doğdu. Sosyal devlet anlayışını Türkiye'de şiar edindik” diyerek, ihtiyaç sahibi evlere el uzatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Engelli bireylerin hayatın her alanında yer alması için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Kaya, “Bugün Türkiye engellilerin eğitim ve istihdamda olduğu bir ülke haline geldi. Bu başardığımız sessiz devrimlerden biri” dedi.

Sağlıkta Dönüşüm

Kaya, sağlık alanında da önemli adımlar atıldığını sözlerine ekledi. “Artık dünyada en başarılı sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Hastanelerimizin kapasitelerini genişlettik, yeniledik” dedi.

Eşitlik ve Ayrımcılığın Sonu

Başörtüsü ile ilgili ayrımcılığa da değinen Kaya, “Hiçbir kadınımıza, kılık kıyafetinden ötürü ayrımcılık yapmadık, yaptırmadık ve yaptırmayacağız” dedi.

Kaya, Erzurum'un tüm sokaklarında ihtiyaç sahibi hanelere ulaşacaklarını belirterek, “'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Erzurum halkının ve Türkiye'nin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kongreye Katılanlar

Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emiz Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Aziziye 6. Olağan İlçe Kongresi"nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Aziziye 6. Olağan İlçe Kongresi"nde konuşma yaptı.