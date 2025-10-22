Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da CHP'ye sert tepki gösterdi, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekti ve 2028 vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:33
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı'nda Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ana muhalefete sert tepki gösterdi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu dönemin Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşu ve dikkatli siyasetiyle ilerlediğini söyledi. Kaya, en küçük bir güvensizlik anında terör yapılarına fırsat doğacağını ifade ederek birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti: "Terörsüz Türkiye sürecinde çok dikkatli bir şekilde birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız."

Ana muhalefete sert eleştiriler

Konuşmasında ana muhalefetin üslubunu eleştiren Kaya, CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerini kınadı. Kaya, "Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı, grup başkan vekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Sayın Cumhurbaşkanı'mıza... hadsiz üsluplarıyla saldırıyorlar" dedi ve şu ifadeyi kullandı: "Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Sanki ellerinden cebren hile ile bir şey alınmış gibi utanmazca konuşuyorlar. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan da kadın bir siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum."

Kaya, CHP zihniyetini suçlayarak milletin bu anlayışa 2028 seçimlerinde en güçlü dersi vereceğini ve Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacağını savundu.

Belediyecilik ve dış politika mesajları

Kaya, AK Parti belediyelerinde hizmet belediyeciliğinin ön planda olduğunu, CHP'li belediyelerde ise rüşvet ve yolsuzluk skandallarının yaşandığını iddia etti. Ayrıca dünyanın mazlumları için çalışmaya devam edeceklerini belirterek Filistin'deki zulmün sonlandırılmasını ve İsrail'in uluslararası mahkemede yargılanmasını istedi.

Toplantıya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanılurfa'da İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı'nda konuştu.

