Kayalıköy Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte: Yüzde 13'e Geriledi

Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nda Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Kırklareli'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kayalıköy Barajı, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde kayda değer bir azalma yaşadı. Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda barajın doluluk oranı yalnızca yüzde 13 olarak ölçüldü.

Su Seviyesi Düşmeye Devam Ediyor

Kuraklığın etkilerinin hissedildiği haziran ayından bu yana barajın doluluk oranı sürekli azalmaktadır. Mevcut durumda barajın depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp iken, içindeki su miktarı 19 milyon 405 bin metreküp olarak kaydedildi. Temmuz ayında %18 olan doluluk seviyesi, kuraklığın sürmesiyle daha da düşerek bu kritere ulaşmıştır.

Sağanak Yağışların Etkisi Sınırlı

Son günlerde havzada etkili olan sağanak yağışların, barajın su seviyesini artırmada yeterli olmadığını gösterdi. Su seviyesindeki bu düşüş, Edirne ilinin de içme suyu temininde riskler yaratabileceği endişesini gündeme getiriyor.

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı. Barajın su seviyesi yüzde 13 olarak ölçüldü.

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı. Barajın su seviyesi yüzde 13 olarak ölçüldü.