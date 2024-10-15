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Kaybolan Öğrenci Rojin Kabaiş'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van'da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:16
Kaybolan Öğrenci Rojin Kabaiş'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu

Van'da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in durumu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Olayın Detayları

27 Eylül 2024 tarihinde Van'daki KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, ilgili ekipler tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahiline yakın bir noktada bulundu.

Başsağlığı Mesajı

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum," ifadelerine yer verdi. Bu trajik olay, yaşayanların yüreğinde derin bir acı bırakmıştır.

Toplumumuz için önemli bir kayıp olan Rojin Kabaiş'in anısını yaşatmak için duyarlılık ile ele alınması gereken bir konudur.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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