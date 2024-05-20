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Kaybolduktan aylar sonra bulunan Berzeg’in kemikleri babasının yanına defnediliyor

Balıkesir’de kaybolan ve yaklaşık 1 yıl sonra kendisine ait kemik parçalarının bulunması ile öldüğü anlaşılan Korhan Berzeg’in kemikleri, babası Muhsin Berzeg’in yanına gömülecek.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:40
Kaybolduktan aylar sonra bulunan Berzeg’in kemikleri babasının yanına defnediliyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yazlık evinde ikamet ederken ortadan kaybolan ve neredeyse 1 yıl sonra hayatını kaybettiği kesinleşen Bergen’in bulunmuş olan kemikleri, babası Muhsin Berzeg’in yanına defnedilecek.

Ceset bütünlüğü olmayan ve yalnızca kafatası ile 12 kemik parçası bulunabilen Korhan Berzeg’in 27 Mayıs günü, Armutlu Mahallesi’nde babasının yanına defnedileceği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporu

Korhan Berzeg’in bulunan kemikleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Berzeg’in ölüm zamanı ve nedeni, raporda yer alan ifadelere göre belirlenememişti.

Raporda Berzeg’in muhtemelen yüksek bir yerden düşmüş olabileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması nedeniyle kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği de raporda yer almıştı.

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