Kayı Boyu'nun Göç Yolculuğu 90 Km Pedal ile Söğüt'te Canlandı

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Domaniç'ten başlayıp 90 km'lik tarihi rotayı iki günde bisikletle katederek Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:39
Kütahya'nın Domaniç ilçesinden pedal çevirmeye başlayan Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Bilecik'in Söğüt ilçesine ulaştı. Yaklaşık 90 kilometrelik yolu iki gün boyunca bisikletleriyle kateden 14 kişilik grup, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, gazetecilere, geceyi Bozüyük ilçesindeki yaylalarda geçirdiklerini söyledi. Şişman, amaçlarını şöyle anlattı: "Ecdat, bu yollarda çok çileler çekmiş. Bu yolları gidip gelirken çok sıkıntılar yaşamış. Biz de arkadaşlarımızla, insanlarımıza, gençlerimize bir mücadele, fedakarlık olmadan, bedel ödemeden belli hedeflere ulaşmanın söz konusu olmayacağını anlatmak istedik."

Grubun kaptanı Levent Yılmaz ise yolculukları sırasında 1000 rakımdan 1800 rakıma bisikletleriyle çıktıklarını belirtti. Yılmaz, çevre şartlarının zaman zaman kendilerini zorladığını ifade ederek, "Tabii bu, sadece bir bisiklet turu değil. Bu, ecdadın yapmış olduğu 700 yıllık göçün bir temsili. Kültürel ve tarihi bir yolculuk oldu. Bunun maneviyatıyla yolculuğumuzu tamamladık." diye konuştu.

Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğunu yeniden canlandırmak amacıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesinden pedal çevirmeye başlayan Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Bilecik'in Söğüt ilçesine ulaştı.

