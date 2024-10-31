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Kayıplarını Unutmayacak: Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Açılıyor

Reyhan Akkuş Tırpan, depremlerde kaybettiği kızının anısını Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile yaşatmaya başladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:29
Kayıplarını Unutmayacak: Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Açılıyor

Kayıplara Saygı: Almila İle Yaşayan Anılar

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde eşi ve 1 yaşındaki kızı Almila'yı kaybeden Reyhan Akkuş Tırpan, yaşadığı acıyı hafifletmek adına önemli bir adım attı. Adıyaman'daki bir anaokulunda "Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açarak kızının adını yaşatmayı hedefleyen Reyhan Tırpan, bu atölye ile hem hatıralarını yaşatacak hem de geleceğe umut saçmayı amaçlıyor.

Kayıpların Ardından Anı Yaşatmak

Reyhan Akkuş Tırpan, yaşadığı felaketten bahsederek, "Biz 6 Şubat'ta çok sevdiklerimizi kaybettik. Eşimin, kayınpederimin ve kaynımın adına sınıflar açtık. Bugün Almila için buradayız. Onun için akıl oyunları sınıfı açalım dedik. Yani onları kaybettik ama en azından adları bir şekilde bir yerde yaşasın istiyoruz," diyerek duygularını ifade etti.

Toplumun Desteğiyle Bir Araya Geldi

Açılışta, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü de yer aldı. Güçlü, depremler sebebiyle Adıyaman'daki şube başkanları Mehmet Tırpan'ı kaybettiklerini belirtti.

Çocuklar İçin Eğlenceli Bir Gün

"Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi"nin açılışının ardından okul bahçesinde çocuklar için çeşitli gösteriler düzenlendi ve hediyeler dağıtıldı. Bu etkinlik, anneleri Reyhan Akkuş Tırpan'ın kaybettiği sevdiklerini anarken çocukların da sevgi dolu bir gün geçirmesini sağladı.

Almila'nın anısını yaşatan bu atölye, diğer çocuklar için de ayrı bir önem taşıyor. Reyhan Tırpan, "Böylece çocuklar güldükçe Almila'nın adı yaşayacak. Biz de onları bu şekilde yad etmiş olacağız" diyerek umut dolu sözler sarf etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 1 yaşındaki bebeğini kaybeden Reyhan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 1 yaşındaki bebeğini kaybeden Reyhan Akkuş Tırpan, kızının anısını yaşatmak için Adıyaman'da bir ana okulunda "Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 1 yaşındaki bebeğini kaybeden Reyhan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 1 yaşındaki bebeğini kaybeden Reyhan Akkuş Tırpan, kızının anısını yaşatmak için Adıyaman'da bir ana okulunda "Almila Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açtı.

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