Kayıt Dışı İstihdama 1.6 Milyar Lira Ceza Uygulandı

Kayıt Dışı İstihdama Karşı Sert Önlemler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl Ekim ayına kadar yapılan denetimlerde 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini açıkladı. Bu denetimler sonucunda 17 bin 284 kayıt dışı çalışan ve 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. Uygulanan idari para cezası ise toplamda 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira olarak kaydedildi.

Çalışan Hakları ve İş Güvencesi

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, çalışan haklarının korunması ve iş hayatının sürdürülebilirliği için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bakan, “Unutulmamalıdır ki, sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır.” ifadesini kullandı.

Denetimlerin Önemi

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla gerçekleştirdikleri denetimlerin, hak ihlallerinin önüne geçmek amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Bu süreçte 1713 sahte iş yeri tespit edildiği de bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.