Kayıt Dışı İstihdama 1 Milyar 73 Milyon Lira Cezalı Denetim

Kayıt Dışı İstihdama Yoğun Denetim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılının ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen denetimlerde 71,456 iş yerini inceledi.

Sahte İş Yerleri ve Sigorta Primleri

SGK'nın verilerine göre, bu denetimlerde 11,172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve 1,407 iş yerinin sahte olduğu saptandı. Kayıt dışı istihdamdan dolayı toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin 289 lira ceza kesildi.

İstihdamda Kayıt Dışılık Sorunu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu durumu değerlendirirken, kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemine dikkat çekti. "Kayıt dışı istihdamda bir puanlık azalma, yıllık yaklaşık 27,1 milyar lira gelire karşılık geliyor," dedi.

Kayıt dışı istihdamın hem çalışan haklarını ihlal ettiğini hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade eden Işıkhan, SGK'nın bu alandaki denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

İşverenler Arasında Haksız Rekabet

Kurallara uygun hareket eden işverenlerle kayıt dışı çalıştıranlar arasında haksız rekabet oluştuğunu söyleyen Işıkhan, sendikaların ve sosyal tarafların desteğiyle bu mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Düşen Kayıt Dışı İstihdam Oranı

2002 yılında %52 olan kayıt dışı istihdam oranının, 2023 itibarıyla %26'ya ve tarım sektöründe %16'ya düştüğü belirtildi. Denetimlerin, kayıt dışı istihdam oranının yüksek olduğu sektörlerde daha da artacağı ifade edildi.