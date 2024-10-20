Kayıt Dışı Saat Ticaretiyle Mücadele Başlatıldı

Kayıt Dışı Saat Ticaretinin Boyutu Ortaya Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından gerçekleştirilen denetimlerle 2023-2024 döneminde 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini deşifre etti.

Hedefteki Mükellefler

Yapılan araştırmalar neticesinde, yaklaşık 6 bin 500 mükellef kayıt dışı saat ticareti yapmakla suçlandığı belirlendi. Risk Analiz Merkezi'nde yürütülen incelemelerde, belirli alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat temin ettiği tespit edildi.

Usulsüz İşlemler ve Mağdur Tüketiciler

Kayıtlı saatlerin belge düzenlenmeden satışı, kayıtsız ürünlerin kayıtsız satılması ve lüks ile imitasyon saatlerin ticareti gibi birçok usulsüz işlem VDK'nin radarına girdi. Elektronik ticaretin yaygın olarak kullanılması da durumu daha da karmaşık hale getirdi. Çevrim içi platformlardan yapılan satışlarda tüketicilere belge verilmemesi dolayısıyla mağduriyetler ortaya çıkmaktadır.

Lüks Saatlerin İzlenmesi

İlk aşamada, 944 farklı marka ve model saatin kayıt dışı satışı saptandı. Bu süreçte lüks saatlerin tüketici profilleri ve harcamaları da detaylı bir şekilde incelenmektedir. Çeşitli suçlamalar kapsamında kara para aklama ve gelir saklama gibi olumsuz eylemlerle bağlantılar araştırılmaktadır.

Bakanlık'tan Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda yaptığı açıklamada, Maliye'nin tüm sektörde kayıtdışılık ile mücadelesinin devam edeceğini belirtti. "Vergide adalet ve etkinlik sağlamak adına kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz," dedi.