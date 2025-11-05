Kaymakam Acar Şirinköy'deki 100 Tonluk Su Deposunu İnceledi

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy’de tamamlanan yaklaşık 100 ton kapasiteli yeni su deposunu inceledi; içme suyu arz güvenliği güçlendirildi.

Gökçeada'da altyapı yatırımıyla içme suyu güvenliği artırıldı

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy’de yapımı tamamlanan yeni su deposunda incelemelerde bulundu.

Proje, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Kaymakamlığı Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 tonluk kapasiteye sahip bu yeni su deposu, Şirinköy'ün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sağlam ve modern su depolama altyapısını kazandırdı.

Kaymakam Acar, Şirinköy muhtarı ve mahalli idareler müdürü ile birlikte tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi; depo yapısı, bağlantı hatları ve su akış sistemi hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Acar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Şirinköy’ün içme suyu arz güvenliğinin artırıldığını ve vatandaşların kesintisiz, sağlıklı suya erişiminin sağlandığını belirtti. 'Alt yapı yatırımları, yaşam kalitesinin yükselmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu tür projelerle hem köylerimizin hem de ilçemizin geleceğini güvence altına alıyoruz' dedi.

