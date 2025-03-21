Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçlarını resmi olarak açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sınavın madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrol işlemlerinin tamamlandığı ve itirazların bilimsel yönden değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 23 numaralı sorunun düzeltilmesi ve 63 numaralı sorunun iptal edilmesi karara bağlanmıştır. Değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı vurgulandı.

Adayların, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanarak, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerektiği ifade edildi.