Kaymakam Adaylığı Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek sınav için gerekli belgeleri alabilirler.

Sınav Bilgilerine Erişim

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kaymakam adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara ait atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilirler.

Sınav Günü Uyarısı

Adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak olmalarıdır. Bu nedenle, adayların zamanında sınav binalarına ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.