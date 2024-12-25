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Kaymakam Adaylığı Sınavı için 65 Kontenjan İlan Edildi

İçişleri Bakanlığı, kaymakam adaylığı sınavının detaylarını Resmi Gazete'de duyurdu. 65 kontenjan için başvurular 10-16 Ocak 2025'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 02:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 02:31
Kaymakam Adaylığı Sınavı için 65 Kontenjan İlan Edildi

Kaymakam Adaylığı Sınavı Duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacağını resmen duyurdu. Sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adaylar İçin Eğitim Şartları

Sınava katılacak adayların, yurt içindeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmaları gereklidir. Adayların; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerden mezun olmaları bekleniyor.

Buna ek olarak, mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler, psikoloji ve diğer ilgili bölümlerden mezun olanlar da, yukarıda belirtilen alanlarda tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

Eşdeğerlik Belgesi ve Diğer Gereklilikler

Ayrıca, belirtilen bölümlerden mezun olmayan adayların, müfredatlarının %80’ine denk geldiğine dair yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış eşdeğerlik belgesi sunmaları gerekiyor. Mezuniyet belgeleri ve diğer gerekli evraklar, mülakat sınavı için teslim edilmelidir.

Yaş ve Askerlik Koşulları

Adayların, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması gerekiyor. Bu da, adayların askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmalarını kapsıyor.

Başvuru Süreci

Adaylar, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında internet üzerinden (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden) başvuru yapacak. Alternatif olarak, mobil uygulamalar veya belirlenen başvuru merkezleri aracılığıyla da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Geç başvuru tarihi ise 23 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Sınav Tarihi ve Merkezleri

Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da belirlenen merkezlerde saat 10.15'te gerçekleştirilecektir.

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