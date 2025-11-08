Kaymakam Ali Ekber Ateş 'Misafirim Kaymakamım' ile öğrencilerin evine konuk oldu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek eğitim tavsiyelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:25
Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerinin evlerine ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler, öğrencilerle birebir görüşmeler ve eğitim istişareleri şeklinde gerçekleşti.

Ziyaretin detayları

Kaymakam Ateş, söz konusu program çerçevesinde sekizinci sınıf öğrencisi Ayşe Özbek ve on ikinci sınıf öğrencisi Yaşamay Sarıkaya'nın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ateş, eğitim hayatlarına ilişkin tecrübelerini paylaştı ve sınavlara yönelik tavsiyeler verdi.

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili öğrencilerimiz Yaşamay ve Ayşe’nin evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber ’Misafirim Kaymakamım’ projesi kapsamında Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yaşamay Sarıkaya ve Eskihisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşe Özbek’in ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız öğrencilerimizle sohbet edip, hedeflerini dinledi. Öğrencilerimizin okul içi durumu ve deneme sınavları değerlendirildi. Eksik olduğu konuların sınava kadar giderilmesi için yapılması gerekenler planlandı. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz

Kaymakam Ateş ziyaretin samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, öğrenci ve ailelere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

