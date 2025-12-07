Kaymakam Bayram Pınargözü ve Alaca Köylerinde Köy Sakinleriyle Buluştu

Kaymakam Ertuğrul Bayram Pınargözü ve Alaca Köylerini Ziyaret Etti

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Pınargözü ve Alaca köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerinde İnceleme ve İstişare

Köy muhtarları ve vatandaşlardan bölgedeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Bayram, köylerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Köy sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyen Bayram, mahalle temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulundu.

Hizmet ve Yatırımların Takibi

Devam eden yatırımları yerinde inceleyen Kaymakam Bayram, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Ayrıca yapılması planlanan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yetkililerle koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında alınan notlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

KAYMAKAM BAYRAM KÖY SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ