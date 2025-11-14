Kaymakam Erkan Atam’dan Şehit Yüksel Arık’ın Mezarına ve Ailesine Ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı ve SYDV Müdürü ile şehit Yüksel Arık’ın mezarını ziyaret edip, baba Arif Arık’ı evinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:39
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, şehit Yüksel Arık'ın mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte şehit Yüksel Arık'ı kabri başında dualarla yad etti.

Kabir ziyareti sonrasında Kaymakam Atam, ilçe merkezinde ikamet eden şehit babası Arif Arık'ı evinde ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyip sohbet etti.

