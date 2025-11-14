Kaymakam Erkan Atam’dan Şehit Yüksel Arık’ın Mezarına ve Ailesine Ziyaret

Kaymakam Erkan Atam’dan şehit mezarı ve aile ziyareti

Anma töreni ve ev ziyareti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, şehit Yüksel Arık'ın mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte şehit Yüksel Arık'ı kabri başında dualarla yad etti.

Kabir ziyareti sonrasında Kaymakam Atam, ilçe merkezinde ikamet eden şehit babası Arif Arık'ı evinde ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyip sohbet etti.

