Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Üretim Alanlarını İnceledi

Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni İnceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev yapan Kaymakam Ahmet Odabaş ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Ziyarette İncelenen Üretim Alanları

Heyet, okul bünyesindeki soğuk sıkım zeytinyağı üretim makinesi, kuru meyve üretim alanı ve Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanını gezerek öğrencilerin uygulamalı çalışmalarını yerinde gözlemledi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve Üretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Okul Müdürü Ertan Çınar'dan yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile üretim süreçlerine ilişkin detaylı bilgi alan Kaymakam Odabaş ve Müdür Esmen, okulda gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaret, mesleki eğitimin uygulama ağırlıklı yönünün güçlendirilmesi ve öğrencilerin üretim becerilerinin desteklenmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti.

