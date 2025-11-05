Kaymakamlardan Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız’a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Selendi Kaymakamlığı'nda resmi ziyaret

Manisa'nın Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Ekim 2025 tarihli kararıyla Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız'ın göreve başlamasının ardından gerçekleştirilen ziyaret, Selendi Kaymakamlık makamında yapıldı.

Ziyarette Kaymakamlar Kapankaya ve Güldoğan, Kaymakam Yıldız'a görevinde başarılar diledi. Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek meslektaşlarına teşekkür etti.

