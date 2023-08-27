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Kaymakamlıktan denize girme yasağı: Hafta sonu planları iptal edildi

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Kaymakamlıktan denize girme yasağı: Hafta sonu planları iptal edildi
Kaymakamlıktan yasak geldi! Hafta sonu orada denize girilemeyecek. Detaylar haberimizde.

İstanbul'un o ilçesinde denize girmek yasaklandı! İşte nedeni. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI DUYURDU DENİZE GİRİLMEYECEK

Riva Sahilinde Hafta sonu Denize Girme Yasağı

Beykoz Kaymakamlığının yaptığı duyuruda Meteoroloji'nin verilerine göre saatte otuz-otuz beş kilometre rüzgâr hızı ve üç-dört metre dalga yüksekliği beklenmesi nedeniyle Riva sahilinde yarın ve 27 Ağustos tarihinde denize giriş yasaklanacağı söylendi. Bu tarihlerde Beykoz'da şiddetli dalga ve rüzgâr bekleniyor. 

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