Kaymakamlıktan denize girme yasağı: Hafta sonu planları iptal edildi

İstanbul'un o ilçesinde denize girmek yasaklandı! İşte nedeni. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI DUYURDU DENİZE GİRİLMEYECEK





Beykoz Kaymakamlığının yaptığı duyuruda Meteoroloji'nin verilerine göre saatte otuz-otuz beş kilometre rüzgâr hızı ve üç-dört metre dalga yüksekliği beklenmesi nedeniyle Riva sahilinde yarın ve 27 Ağustos tarihinde denize giriş yasaklanacağı söylendi. Bu tarihlerde Beykoz'da şiddetli dalga ve rüzgâr bekleniyor.