KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri Yenileniyor: Kayseri Büyükşehir’ten Bakım-Onarım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor; tesis kısa sürede yeniden hizmete açılacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:31
KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri Yenileme Çalışmaları Başladı

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesislerinde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. İşler, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla tesisin fiziki koşulları güçlendiriliyor ve kullanım ihtiyaçlarına uygun tadilatlar yapılıyor. Amaç, sosyal tesisi Kayserililere daha konforlu ve düzenli bir ortamda sunmak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni sosyal tesisler kazandırmanın yanı sıra mevcut tesislerde de iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri de bu kapsamda yenileniyor.

Günün şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tadilatlar tamamlandığında, tesisin hizmet verimliliği artacak ve ziyaretçilere daha nezih bir ortam sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak tesisi yeniden hizmete açmayı planlıyor.

