Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki otomobil çekiciye çarptı; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:47
Kaza Detayları

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde, gece saatlerinde H.S. idaresindeki otomobil, önünde seyreden çekiciye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü H.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

