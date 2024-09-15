Kayravan'da Mevlit Kandili Coşkusu

Tunus'un Kayravan kentinde Mevlit Kandili etkinlikleri büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:29
Kayravan'da Mevlit Kandili Coşkusu

Tunus'un Kayravan Kentinde Mevlit Kandili Coşkusu

Tunus'un Kayravan şehrinde düzenlenen Mevlit Kandili etkinlikleri, ülke genelinden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Peygamber'in Doğum Günü'nü kutlamak amacıyla Peygamber'in Doğum Günü Kutlama Festival Derneği tarafından, Kuzey Afrika'nın en eski İslam camilerinden biri olan Ukbe bin Nafi Camii ve çevresinde yapıldı.

Etkinlikteki Yenilikler

Mevlit Kandili kutlamalarına dair düzenlenen basın toplantısında, Dernek Başkanı Ali Bin Said, bu yılki programda bazı yenilikler yapıldığını belirtti. Bin Said, kandil etkinliklerinden uygunsuz gösterimlerin çıkarıldığını ve etkinliklerin daha çok Peygamber'i anma faaliyetlerine odaklandığını açıkladı.

Büyük Katılım Sayısı

Tunuslu yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Eylül'den itibaren Kayravan'da başlayan Mevlit Kandili kutlamalarına yaklaşık 200 bin kişi katılım sağladı. Bu, etkinliğin toplumsal ve dini önemini bir kez daha ortaya koydu.

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