Kayseri Bilim Festivali Açıldı: 'Milli Teknoloji Hamlesi' Temasıyla 7. Kez

Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı

'Milli Teknoloji Hamlesi' temasıyla 7. kez

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki festival alanında yapıldı.

Açılış töreninde, Konya Bilim Merkezi'nin insansı robotu "Fastman", protokol üyelerini karşıladı.

Vali Gökmen Çiçek, törende gençleri bu tür etkinliklerde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yedinci kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaparak Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç gün sürecek festivalde alanda kurulan çadırlarda robotik sistemler'den yapay zekâ'ya, sanal gerçeklik'ten artırılmış gerçeklik'e kadar çok sayıda uygulamalı bilim deneyiminin katılımcılarla buluşacağını söyledi.

Büyükkılıç, festival kapsamında yarın SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapılacağını belirterek Kayserilileri gösteriyi izlemeye davet etti.

Festivalde alanında uzman birçok bilim insanının konferans ve söyleşiler gerçekleştireceğini aktaran Büyükkılıç, Astronot Tuva Cihangir Atasever'in 19 Ekim saat 14.00'te yapılacak söyleşide tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri alandaki çadırları gezdi.

Vali Çiçek, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı uçak simülasyonunu deneyimledi.

Çiçek ile Büyükkılıç, alandaki sıcak hava balonunda sanal gerçeklik gözlüğünü takarak balon yolculuğunu deneyimledi ve alanda kurulan hayvanat bahçesini gezdi.

