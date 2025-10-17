Kayseri Bilim Festivali Açıldı: 'Milli Teknoloji Hamlesi' Temasıyla 7. Kez

Kayseri Bilim Festivali, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğiyle 'Milli Teknoloji Hamlesi' temasıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:48
Kayseri Bilim Festivali Açıldı: 'Milli Teknoloji Hamlesi' Temasıyla 7. Kez

Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı

'Milli Teknoloji Hamlesi' temasıyla 7. kez

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki festival alanında yapıldı.

Açılış töreninde, Konya Bilim Merkezi'nin insansı robotu "Fastman", protokol üyelerini karşıladı.

Vali Gökmen Çiçek, törende gençleri bu tür etkinliklerde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yedinci kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaparak Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç gün sürecek festivalde alanda kurulan çadırlarda robotik sistemler'den yapay zekâ'ya, sanal gerçeklik'ten artırılmış gerçeklik'e kadar çok sayıda uygulamalı bilim deneyiminin katılımcılarla buluşacağını söyledi.

Büyükkılıç, festival kapsamında yarın SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapılacağını belirterek Kayserilileri gösteriyi izlemeye davet etti.

Festivalde alanında uzman birçok bilim insanının konferans ve söyleşiler gerçekleştireceğini aktaran Büyükkılıç, Astronot Tuva Cihangir Atasever'in 19 Ekim saat 14.00'te yapılacak söyleşide tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri alandaki çadırları gezdi.

Vali Çiçek, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı uçak simülasyonunu deneyimledi.

Çiçek ile Büyükkılıç, alandaki sıcak hava balonunda sanal gerçeklik gözlüğünü takarak balon yolculuğunu deneyimledi ve alanda kurulan hayvanat bahçesini gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
2
Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye" Modeliyle Orta Doğu'ya Güvence Olacağız
3
Anadolu Otoyolu Gebze Gişeleri Bağlantı Yolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
Çemikari Yaylası'nda Kara Kovan Pervari Balı Hasadı
5
Sakarya'da 8 Yaşındaki Melike Kanseri Yendi — Balonlarla Kutlama
6
Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu, Depremzedeler İçin Hollanda'da Konser Verdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçeleri Açılışında Önemli Mesajlar

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği