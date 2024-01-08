Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden sevindiren karar: Suya 1 yıl zam yapılmayacak

Kayseri’de su fiyatlarına bir yıl zam yapılmayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde Meclis Salonu’nda yaptı. Toplantıda, su tüketim ücretlerinin sabit bırakılması kararı oy birliğiyle alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su fiyatlarına zam yapmama kararını meclise sundu. Büyükkılıç, Kayseri ve Kayseriliyi çok sevdiğini, hizmeti ibadet olarak gördüğünü ve şehrin insanlarının yaşamını iyileştirecek her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Meclise iletilen talep, KASKİ’nin uyguladığı su tüketim ücretlerinin 1 yıl süreyle değiştirilmemesini öngörüyordu. Önerge, belediye meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su fiyatlarına zam yapmama kararının vatandaşlara destek olacağını ve enflasyonla mücadeleye katkıda bulunacağını söyledi. Büyükkılıç, kararın Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti.