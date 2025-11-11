Kayseri Büyükşehir’den Besicilere %50 Su Desteği 2026’ya Kadar

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılık yapan kişi ve işletmelerin su faturalarının yüzde 50'sini 31 Aralık 2026'ya kadar karşılamayı oy birliğiyle kabul etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:42
Meclis kararı ve kapsam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sini ödeme uygulamasına 2026 yılında da devam edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, söz konusu desteğin 31 Aralık 2026 tarihine kadar sürdürülmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti.

Mecliste görüşülen talep, şu hükmü içeriyor: "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜRKVET sisteminde hayvancılık yaptığına dair aktif işletme kaydı olan, T.C. kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliği bulunan şahısların yıllık 3 bin ton su tüketim bedeline kadar yansıtılacak su faturalarının yüzde 50’sinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması".

Toplantı detayları ve sağlanan destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda toplam 96 madde (59 asıl, 37 ek) görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, 2025 yılında uygulanan projeye ilişkin olarak, yaklaşık bir yılda 9 bin 554 aboneye toplam 16 milyon 529 bin TL tutarında su faturası desteği sağlandığını bildirdi. KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ise projenin başladığı günden bu yana üreticilere sağlanan desteğin 38 milyon 500 bin lira seviyesine ulaştığını aktardı.

Üreticiye destek ve diğer kararlar

Başkan Büyükkılıç, Şap hastalığı ve benzeri hayvan hastalıkları konusunda üreticilere ilaç desteği verilebileceğini belirterek: "İlaç konusunda yardımcı olalım. Yeter ki üreten olsun. Üretene minnettarız ve hizmetkârız. Meclisimizden bu konuda bir tereddüt oluşmaz, destek çıkar" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ayrıca Kayseri’de 400 binin üzerinde büyükbaş ve 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu vurguladı.

Aynı oturumda, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 7193 ada, 6 parselde bulunan sosyal tesisin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.)'ye tahsis edilmesi talebi de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Büyükkılıç, Altınoluk bölgesine kazandırılan yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğündeki tesisin bölgeye sosyal ve kültürel katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

