Kayseri Büyükşehir’den Organik Tarım Eğitimi: Başvurular 15-29 Aralık 2025

Kayseri Büyükşehir’den organik tarımda yeni dönem eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla 2026 sezonu için 'Organik Tarım Temel Eğitimi' düzenliyor. Belediye, 9 yıldır işletilen Doğal Üretim Bahçesi ve bahçe içindeki Organik Pazar için yeni dönem kullanıcılarını belirlemek üzere bu eğitimi hayata geçiriyor.

Başvuru süreci ve tarihleri

Eğitime başvurular 15-29 Aralık 2025 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Müracaat şartlarını sağlayan ve eğitime katılmaya hak kazananların listesi 5 Ocak 2026 tarihinde belediye internet sitesinde ilan edilecek.

Katılım şartları

Eğitime kabul için aranan şartlar arasında Kayseri il sınırları içerisinde yer alan araziler için güncel ÇKS belgesine sahip olmak yer alıyor. Üniversitelerin organik tarım bölümü mezunları için ÇKS şartı aranmayacak. Diğer koşullar şunlar:

• 18-65 yaş aralığında ve bedensel olarak çalışmaya uygun olmak

• Mevcut hobi bahçesi kullanıcısı olmamak

• Aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişinin başvurabilmesi

Eğitim programı ve eğitmenler

Eğitimler 13-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve her eğitim günü sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Başarılı olan kursiyerlere 'Organik Tarım Eğitimi Katılım Belgesi' verilecek.

Eğitim kapsamında organik tarımın temel prensipleri, bitki besleme ve gübreleme, toprak bilgisi, vermikompost üretimi, organik sebze yetiştiriciliği, sulama teknikleri, zararlı ve hastalık yönetimi ile organik tarımda arı kullanımının önemi gibi geniş bir konu yelpazesi işlenecek.

Eğitimler, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından verilecek: Prof. Dr. Sancar Bulut, Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Duran Özkök, Öğr. Gör. Dr. Yaşar Deray Saygı ve Öğr. Gör. Dr. Gülşen Yılmaz.

Belediyenin hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve doğal üretim bilincinin yaygınlaşması amacıyla düzenlediği bu eğitimlerle hem üreticilere hem de halka yönelik destek sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORGANİK TARIMIN KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 2026 SEZONU İÇİN ‘ORGANİK TARIM TEMEL EĞİTİMİ’ DÜZENLİYOR.