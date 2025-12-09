DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

Kayseri Büyükşehir’den Organik Tarım Eğitimi: Başvurular 15-29 Aralık 2025

Kayseri Büyükşehir, 2026 sezonu için 'Organik Tarım Temel Eğitimi' düzenliyor. Başvurular 15-29 Aralık 2025 tarihlerinde belediye sitesi üzerinden alınacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:15
Kayseri Büyükşehir’den Organik Tarım Eğitimi: Başvurular 15-29 Aralık 2025

Kayseri Büyükşehir’den organik tarımda yeni dönem eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla 2026 sezonu için 'Organik Tarım Temel Eğitimi' düzenliyor. Belediye, 9 yıldır işletilen Doğal Üretim Bahçesi ve bahçe içindeki Organik Pazar için yeni dönem kullanıcılarını belirlemek üzere bu eğitimi hayata geçiriyor.

Başvuru süreci ve tarihleri

Eğitime başvurular 15-29 Aralık 2025 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Müracaat şartlarını sağlayan ve eğitime katılmaya hak kazananların listesi 5 Ocak 2026 tarihinde belediye internet sitesinde ilan edilecek.

Katılım şartları

Eğitime kabul için aranan şartlar arasında Kayseri il sınırları içerisinde yer alan araziler için güncel ÇKS belgesine sahip olmak yer alıyor. Üniversitelerin organik tarım bölümü mezunları için ÇKS şartı aranmayacak. Diğer koşullar şunlar:

18-65 yaş aralığında ve bedensel olarak çalışmaya uygun olmak
Mevcut hobi bahçesi kullanıcısı olmamak
Aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişinin başvurabilmesi

Eğitim programı ve eğitmenler

Eğitimler 13-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve her eğitim günü sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Başarılı olan kursiyerlere 'Organik Tarım Eğitimi Katılım Belgesi' verilecek.

Eğitim kapsamında organik tarımın temel prensipleri, bitki besleme ve gübreleme, toprak bilgisi, vermikompost üretimi, organik sebze yetiştiriciliği, sulama teknikleri, zararlı ve hastalık yönetimi ile organik tarımda arı kullanımının önemi gibi geniş bir konu yelpazesi işlenecek.

Eğitimler, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından verilecek: Prof. Dr. Sancar Bulut, Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Duran Özkök, Öğr. Gör. Dr. Yaşar Deray Saygı ve Öğr. Gör. Dr. Gülşen Yılmaz.

Belediyenin hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve doğal üretim bilincinin yaygınlaşması amacıyla düzenlediği bu eğitimlerle hem üreticilere hem de halka yönelik destek sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORGANİK TARIMIN KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİCİLERİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORGANİK TARIMIN KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 2026 SEZONU İÇİN ‘ORGANİK TARIM TEMEL EĞİTİMİ’ DÜZENLİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Diyarbakır’da Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
6
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
7
Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi