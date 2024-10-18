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Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Güven Timleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:03
Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Hükümlü Yakalandı

Kayseri ilinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı. Melikgazi ilçesinde, Güven Timleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında bu gelişme yaşandı.

Devriye Sırasında Yakalama

Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaya devriyesi yaparken, U.Ç. (30) isimli hükümlüyü yakaladı. Hükümlünün, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Cezaevine Teslim Edildi

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir.

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