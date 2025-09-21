Kayseri'de 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari K.A. Yakalandı

Kayseri'de, göçmen kaçakçılığı, müstehcenlik ve tehdit suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.A. (48) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 02:00
Kayseri'de 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari K.A. Yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A. (48) yakalandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, hükümlünün "göçmen kaçakçılığı", "müstehcenlik" ve "tehdit" suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. K.A. (48) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Teslimat

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Atık Toplama Aracıyla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
ODTÜ'de Mezuniyet Töreni: Geleceğin Liderleri Diplomasını Aldı
3
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yanıt: Uluslararası Birlik Çağrısı
4
Narkoçelik-30 Operasyonu: 1,5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Mısır: Sina Yarımadası'ndaki Askeri Varlık Sınır Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyor
6
Kütahya Simav'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Açıkladı
7
Armin van Buuren İstanbul'da: 'The Orb' ile KüçükÇiftlik Park'ta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü