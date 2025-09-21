Kayseri'de 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari K.A. Yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A. (48) yakalandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, hükümlünün "göçmen kaçakçılığı", "müstehcenlik" ve "tehdit" suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. K.A. (48) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Teslimat

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.