Kayseri'de 103 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda, 103 firari hükümlü yakalandı. Operasyon, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Operasyon detayları
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan kişiler yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon tamamlandı.
Sonuçlar
Yakalanan hükümlülerden 62'si işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 41 kişi ise adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.
Öte yandan, 57 yoklama kaçağı şahsa tebligat düzenlendi.