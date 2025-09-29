Kayseri'de 111 Firari Hükümlü Yakalandı
Operasyon Detayları
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 firari hükümlü yakalandı.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 111 firari yakalandı.
Yakalanan hükümlülerden 81 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 30 kişi adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.
Öte yandan yoklama kaçağı 48 kişi hakkında tebligat düzenlendi.