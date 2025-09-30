Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Öldü

Kayseri'de Üvey Babayı Bıçaklama: 12 Yaşındaki Çocuğun Saldırısı Sonucu Baba Öldü

Talas, Mevlana Mahallesi'nde Evde Çıkan Tartışma Ölümle Sonlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Y.C.K. ile üvey babası Hasan Puğu (31) arasında çıkan tartışma sonucu Puğu bıçaklandı.

Yaralı olarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Hasan Puğu kurtarılamadı. Cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, dün 15 katlı bir apartmanın 8'inci katında gerçekleşti. Y.C.K., evde annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşıyordu.

Y.C.K. gözaltına alındı.