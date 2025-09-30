Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Öldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba Hasan Puğu (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:19
Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Öldü

Kayseri'de Üvey Babayı Bıçaklama: 12 Yaşındaki Çocuğun Saldırısı Sonucu Baba Öldü

Talas, Mevlana Mahallesi'nde Evde Çıkan Tartışma Ölümle Sonlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Y.C.K. ile üvey babası Hasan Puğu (31) arasında çıkan tartışma sonucu Puğu bıçaklandı.

Yaralı olarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Hasan Puğu kurtarılamadı. Cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, dün 15 katlı bir apartmanın 8'inci katında gerçekleşti. Y.C.K., evde annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşıyordu.

Y.C.K. gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
2
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor