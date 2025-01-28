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Kayseri'de 13 Şüpheli, Şok Uygulama ile Yakalandı

Kayseri'de yapılan şok uygulamada 13 şüpheli yakalandı. 44 ekip ve 146 personel ile geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:29
Kayseri'de 13 Şüpheli, Şok Uygulama ile Yakalandı

Kayseri'de Polisten Şok Uygulama

Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen bir şok uygulama ile aranan 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 34 farklı noktada düzenlediği denetimlerde, toplamda 44 ekip ve 146 personelin katılımıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Detaylı Kontrol ve Sorgulamalar

Uygulama sırasında 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 araç sorgulandı. Ayrıca, 214 park kontrol edilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Yapılan aramalarda, 2 hacizli ve 1 çekme belgeli araç tespit edilirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheliye de ulaşıldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerin, güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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