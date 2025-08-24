Kayseri'de 130 Motosikletli Kanser Hastası Çocuklar İçin Balon Uçurdu

Kayseri'de 130 motosikletli kanser hastası çocuklar için balon uçurdu

Kayseri'de bir motosiklet grubu, kanser hastası çocuklara moral vermek amacıyla rengarenk balonlarla şehir turu düzenledi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi bahçesinde buluştu.

Etkinlik detayları

Etkinlik Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, Talas Gençlik Merkezi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplam 130 motosikletli, motosikletlerinin arkasına bağladıkları rengarenk balonlarla şehir turu attı ve ardından hastane çevresinde tur atarak dikkat çekti.

Grup, daha sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi bahçesinde toplandı. Motosikletliler aynı anda balonların iplerini çözerek gökyüzüne bıraktı. Hastanede yatan çocuklar etkinliği aileleriyle pencerelerden izledi.

Katılımcıların sözleri

Mert Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Hastanede tedavi sürecinde olan kardeşlerimize moral ve motivasyon olmuyoruz diye düşündüm. Bu şekilde çalışmamıza başladık ve altyapımızı hazırladık. Hastanede kanser tedavisi gören kardeşlerimize umut olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek adına sosyal farkındalık projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar 130 kadar motosikletli arkadaşımızın katılımı oldu."

Begüm Kıryar, hastanede psikolog olarak görev yapmakta olup KANKA gönüllüsü olduğunu belirterek, bugün tüm çocuklar adına balon uçurduklarını ifade etti.

Kayseri’de motosiklet grubu, kanser hastası çocuklar için balon uçurdu.