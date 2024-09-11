Kayseri'de 16 Yaşındaki Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de Genç Sürücüye Cezalı İşlem

Kayseri'de, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen 16 yaşındaki sürücüye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç bir bireyin ehliyetsiz araç kullandığını belirledikten sonra harekete geçti.

Sosyal Medya Paylaşımı ve İnceleme Süreci

İnceleme sonucunda, ehliyetsiz olarak araç kullanan 16 yaşındaki H.B. ile aracı kendisine ait olan M.S.'ye toplamda 12 bin 977 lira ceza kesildi. Bu olay, hem sürücüler hem de araç sahipleri için önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.