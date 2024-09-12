Kayseri'de 16 Yaşındaki Yayaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Kayseri'de Trajik Kaza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde 16 yaşındaki yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Z.K. tutuklandı. Olay, iki gün önce meydana geldi ve genç, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken araca çarptı.

Sürücü Kaçtı, Sonra Yakalandı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Z.K. (27), polisin gerçekleştirdiği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.

Genç Hastanede Tedavi Altında

Kazada ağır yaralanan R.A.Y. (16), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.