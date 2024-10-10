Kayseri'de 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Tutuklandı

Kayseri'de, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.D. (32), Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Operasyon

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan dolayı cezası kesilmiş olan O.D.'nin yerini belirleyebildi.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir. Bu gelişme, Kayseri'deki güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.