Kayseri'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Operasyonu

Kayseri'de, 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.C.K. adlı hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Operasyon Detayları

Hakkında evden hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki S.C.K.'nin yakalanması için özel bir çalışma yürütüldü. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, ekipler S.C.K.'yi gözaltına aldı.

Yargı Süreci

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.