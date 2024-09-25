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Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:17
Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'deki Kaçakçılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Kayseri'de güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 minibüste toplam 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan operasyonda, kaçak tütün taşındığı tespit edilen minibüslerdeki A.K. ve Y.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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