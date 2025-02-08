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Kayseri'de 209 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda 209 bin 400 makaron ve 1 ton 200 kilogram tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:49
Kayseri'de 209 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Büyük Makaron Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda 209 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar ve Operasyon Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisinin alınmasının ardından hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 1 ton 200 kilogram tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi de bulunuyor.

Gözaltına alınan E.K hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor.

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