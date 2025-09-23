Kayseri'de 22 Sanıklı Organize Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

Kayseri'de 22 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davası devam etti; tutuklu sanık talepleri, müşteki ifadeleri ve eksiklikler nedeniyle duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:28
Duruşma ve tarafların beyanları

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına, 4'ü tutuklu olarak devam edildi.

Dava, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle 8. Ağır Ceza Mahkemesi salon yerine Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar B.Ş, F.İ, O.A. ve O.G, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki B.E. bağ evinin kurşunlanıp yakıldığını belirterek, olayın kamera kayıtlarının bulunduğunu söyledi ve iki sanık hakkında şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müştekiler arasında yer alan, iş yeri kurşunlanan ve silahla yaralanan M.K. ile bıçakla yaralanan A.Ç. ise duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Sanık savunmaları

Organize suç örgütü kurucusu olmakla suçlanan sanık B.Ş. savunmasında, alkolün etkisiyle müşteki M.K'yı yaraladığı iddiası dışındaki suçlamaları reddetti. Örgüt iddiasını yalanlayan B.Ş., "Tutukluların birçoğunu cezaevinde tanıdım. Bu olayda mağdurum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen F.İ. ise işlemediği bir suçtan dolayı 19 aydır tutuklu olduğunu belirtti. Diğer tutuklu sanık O.G. atılan iftiralar nedeniyle tutuklu olduğunu, O.A. ise suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek beraat istediler.

Mahkemenin kararı ve duruşmanın akışı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan O.G.'nin tahliyesine karar verdi; diğer üç tutuklu sanığın ise mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş; gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'silahla tehdit' ve 'yağma' suçlarından dava açtı. Tutuklu sanıklardan 5'i önceki celse tahliye edilmişti.

