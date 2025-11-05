Kayseri'de 24 Sınıflı Lise Protokolü İmzalandı

Kayseri'de 24 sınıflı lisenin protokolü imzalandı

Uğurevler Mahallesi'ne hayırsever destekli eğitim yatırımı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapılacak olan 24 sınıflı lisenin protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve hayırsever Mustafa Kaşıkçıoğlunun katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Vali Çiçek konuyla ilgili olarak, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe atılan en güçlü adımdır. Şehrimize kazandırılacak bu önemli eğitim yatırımı için hayırseverimize teşekkür ediyoruz" dedi.

