Kayseri'de 24 Sınıflı Lise Protokolü İmzalandı

Kayseri'nin Uğurevler Mahallesi'nde hayırsever işbirliğiyle yapılacak 24 sınıflı lisenin protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla imzalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:42
Uğurevler Mahallesi'ne hayırsever destekli eğitim yatırımı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapılacak olan 24 sınıflı lisenin protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve hayırsever Mustafa Kaşıkçıoğlunun katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Vali Çiçek konuyla ilgili olarak, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe atılan en güçlü adımdır. Şehrimize kazandırılacak bu önemli eğitim yatırımı için hayırseverimize teşekkür ediyoruz" dedi.

