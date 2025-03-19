Kayseri'de 3 İranlı Şüpheli Uyuşturucu ile Tutuklandı

Kayseri'de midelerinde uyuşturucu madde bulunduran 3 İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:31
Kayseri'de 3 İranlı Şüpheli Uyuşturucu ile Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 İranlı Tutuklandı

Kayseri'de, midelerinde uyuşturucu madde bulunan üç İran uyruklu şüpheli, yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getiren kişilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Gözaltına Alma Süreci

Bu çalışma sırasında, uygulama noktasında İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İç Muayene Sonuçları

Yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulunmayan bu şüphelilerin, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen iç beden muayenesinde midesinde toplam 212,8 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu, şüphelilerin midesinden tıbbi yollarla çıkarıldı.

Tutuklanma Süreci

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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